Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Equador aumenta para 50% as tarifas sobre a Colômbia por falhas no combate ao tráfico de drogas

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/02/2026 10:31

compartilhe

SIGA

O Equador aumentará as tarifas de importação da Colômbia de 30% para 50%, alegando que Bogotá não implementou medidas "concretas e eficazes" para combater o crime organizado ao longo da fronteira compartilhada, anunciou o Ministério da Produção e Comércio Exterior nesta quinta-feira (26).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ambos os países impuseram tarifas mútuas de 30% sobre dezenas de produtos, uma iniciativa do presidente equatoriano, Daniel Noboa, crítico ferrenho do governo colombiano e aliado de Washington. 

A nova tarifa entrará em vigor no Equador em 1º de março. 

"Esta decisão baseia-se em critérios de segurança nacional, para fortalecer a responsabilidade compartilhada em uma tarefa que deve ser um esforço conjunto: o combate ao tráfico de drogas na fronteira", afirmou o ministério em um comunicado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pld/lv/nn/aa-jc

Tópicos relacionados:

colombia diplomacia economia equador taxas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay