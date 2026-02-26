Equador aumenta para 50% as tarifas sobre a Colômbia por falhas no combate ao tráfico de drogas
O Equador aumentará as tarifas de importação da Colômbia de 30% para 50%, alegando que Bogotá não implementou medidas "concretas e eficazes" para combater o crime organizado ao longo da fronteira compartilhada, anunciou o Ministério da Produção e Comércio Exterior nesta quinta-feira (26).
Ambos os países impuseram tarifas mútuas de 30% sobre dezenas de produtos, uma iniciativa do presidente equatoriano, Daniel Noboa, crítico ferrenho do governo colombiano e aliado de Washington.
A nova tarifa entrará em vigor no Equador em 1º de março.
"Esta decisão baseia-se em critérios de segurança nacional, para fortalecer a responsabilidade compartilhada em uma tarefa que deve ser um esforço conjunto: o combate ao tráfico de drogas na fronteira", afirmou o ministério em um comunicado.
