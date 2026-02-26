Assine
Primeira-ministra da Dinamarca convoca eleições legislativas para 24 de março

AFP
Repórter
26/02/2026 10:19

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, convocará eleições legislativas para 24 de março, anunciou nesta quinta-feira (26) no Parlamento, após meses de tensões com os Estados Unidos pela soberania da Groenlândia.

"Recomendei a Sua Majestade, o Rei, a convocação de eleições para o Folketing", o Parlamento dinamarquês, declarou a primeira-ministra, que também apresentou as principais linhas do seu programa eleitoral.

De acordo com o sistema dinamarquês, Frederiksen deveria convocar eleições até 31 de outubro, quatro anos depois das últimas legislativas. 

A primeira-ministra deseja continuar reforçando a segurança europeia ao ajudar a Ucrânia contra a Rússia, mas também "contra as ameaças que vêm do oeste e contra o risco de terrorismo que vem do sul", afirmou.

Nos últimos meses, a política na Dinamarca foi marcada pelas ameaças de Donald Trump de tomar o controle da ilha  da Groenlândia, de soberania dinamarquesa, que Washington considera vital para a sua segurança.

Depois de insinuar que poderia recorrer à força, Trump anunciou finalmente, em janeiro, ter alcançado um "princípio de acordo" com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, cujos detalhes não foram revelados. 

