Diretora do Programa Mundial de Alimentos vai deixar o cargo por motivos de saúde
A diretora do Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindy McCain, anunciou nesta quinta-feira (26), em um comunicado, que renunciará dentro de três meses devido a problemas de saúde.
McCain sofreu um leve acidente vascular cerebral em outubro de 2025 e havia retornado ao trabalho no mês passado. Mas "constatou que as exigências de seu cargo superavam sua recuperação", acrescentou a agência das Nações Unidas no comunicado.
"É com grande pesar que anuncio minha intenção de renunciar", afirmou McCain, segundo a mesma fonte.
McCain, de 71 anos, é viúva do ex-senador americano John McCain, candidato republicano nas eleições presidenciais de 2008. Ela ocupa o cargo de diretora do PMA desde abril de 2023.
