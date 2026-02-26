Assine
Diretora do Programa Mundial de Alimentos vai deixar o cargo por motivos de saúde

AFP
AFP
Repórter
26/02/2026 10:06

A diretora do Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindy McCain, anunciou nesta quinta-feira (26), em um comunicado, que renunciará dentro de três meses devido a problemas de saúde. 

McCain sofreu um leve acidente vascular cerebral em outubro de 2025 e havia retornado ao trabalho no mês passado. Mas "constatou que as exigências de seu cargo superavam sua recuperação", acrescentou a agência das Nações Unidas no comunicado. 

"É com grande pesar que anuncio minha intenção de renunciar", afirmou McCain, segundo a mesma fonte. 

McCain, de 71 anos, é viúva do ex-senador americano John McCain, candidato republicano nas eleições presidenciais de 2008. Ela ocupa o cargo de diretora do PMA desde abril de 2023.

