Cristiano Ronaldo compra 25% do clube espanhol Almería

O astro português Cristiano Ronaldo anunciou nesta quinta-feira (26) a aquisição de 25% das ações do clube espanhol Almería, atualmente na segunda divisão, dando continuidade à diversificação de seus investimentos.

A operação reflete a "ambição" do jogador por "entrar no quadro de acionistas de clubes de futebol profissionais", indica um comunicado, que não especifica os detalhes financeiros da compra.

"A UD Almería é um clube espanhol com bases sólidas e um claro potencial de crescimento", continua o texto.

"Estamos muito contentes de Cristiano ter escolhido o nosso clube para investir. Ele é considerado o melhor jogador da história, conhece muito bem o futebol espanhol e entende o potencial do que estamos construindo aqui", afirmou o presidente saudita do clube andaluz, Mohamed al-Khereiji.

Este movimento foi realizado através de sua nova subsidiária de investimentos esportivos, a CR7 Sports Investments, criada recentemente para reagrupar o conjunto de seus ativos na indústria do esporte.

"Espero trabalhar juntamente com a equipe de gestão para apoiar a próxima fase de crescimento do clube", declarou o português, citado no comunicado.

O Almería ocupa o terceiro lugar na classificação da segunda divisão espanhola, a um ponto da zona de acesso direto à LaLiga.

