Internacional

CEO do Fórum de Davos renuncia ao cargo após revelação de vínculos com Epstein

26/02/2026 09:06

Borge Brende, CEO do Fórum Econômico Mundial (WEF), que organiza todos os anos a reunião de cúpula de Davos na Suíça, anunciou nesta quinta-feira (26) sua renúncia ao cargo após as revelações sobre seus vínculos com o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.

"Após uma reflexão cuidadosa, decidi renunciar aos cargos de presidente e CEO do Fórum Econômico Mundial", afirmou o ex-ministro das Relações Exteriores da Noruega em um comunicado, "Agora é o momento certo para que o Fórum continue seu importante trabalho sem distrações".

