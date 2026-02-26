Rússia afirma que não tem 'data-limite' para encerrar a guerra na Ucrânia

A Rússia não tem "prazo final" para alcançar um acordo que encerre a guerra na Ucrânia, afirmou nesta quinta-feira (26) o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, em declarações à imprensa estatal.

Negociadores de ambos os países viajaram a Genebra para manter conversas separadas com funcionários americanos, como parte de um tenso processo de negociação impulsionado pelo presidente Donald Trump em uma tentativa de pôr fim a quatro anos de conflito.

Várias rodadas de diálogos não conseguiram fechar um acordo, já que Moscou insiste em exigências territoriais e políticas inflexíveis que Kiev descartou por considerá-las equivalentes a uma capitulação.

Funcionários russos voltaram a rejeitar nesta quinta-feira a ideia de que um pacto esteja próximo.

"Vocês ouviram algo de nós sobre prazo final? Não temos um prazo final, temos tarefas. Estamos cumprindo essas tarefas", afirmou Lavrov, segundo as agências de notícias estatais.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, também disse que era cedo demais para fazer "prognósticos" ou afirmar em que fase se encontrava o processo de paz.

"Seria um grande erro tentar neste momento definir algum tipo de fase ou fazer algum tipo de prognóstico. Não quero cometer esses erros", declarou aos meios oficiais.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirma repetidamente que é necessária uma reunião com seu homólogo russo, Vladimir Putin, para acertar os pontos-chave, como o destino do território no leste da Ucrânia pelo qual a Rússia luta para assumir o controle.

Peskov reiterou nesta quinta-feira que Moscou não aceitará uma cúpula antes do fim das negociações, e apenas para assinar um acordo alcançado entre as equipes negociadoras.

