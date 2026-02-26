Magnata da mídia de Hong Kong vence recurso contra condenação por fraude

O magnata da mídia pró-democracia de Hong Kong, Jimmy Lai, ganhou um recurso contra uma condenação por fraude nesta quinta-feira (26), pouco depois de ser sentenciado à prisão em um caso separado de segurança nacional.

A decisão foi uma vitória surpreendente para Lai, de 78 anos, fundador do extinto jornal Apple Daily, que foi condenado neste mês a 20 anos de prisão sob a acusação de conluio com forças estrangeiras sob uma lei de segurança nacional imposta pela China.

O caso de fraude decorre de uma disputa contratual e não tem relação com as acusações contra Lai sob a lei de segurança nacional.

Lai não compareceu ao tribunal e permanece preso.

"Aceitamos os recursos, anulamos as condenações e descartamos as sentenças", disse o presidente da Suprema Corte, Jeremy Poon.

O Departamento de Justiça de Hong Kong analisará a decisão "minuciosamente para considerar a possibilidade de apresentar um recurso", disse um porta-voz do governo após a decisão.

Em 2022, Lai foi condenado a cinco anos e nove meses de prisão sob a acusação de ter instalado uma empresa de consultoria que administrava na sede do Apple Daily, imóvel alugado para fins de publicação e impressão.

Segundo a acusação, isso violava os termos do contrato de locação firmado entre o Apple Daily e uma agência do governo, configurando fraude.

Os advogados de Lai argumentaram que o caso deveria ser tratado como uma ação civil, e não criminal, e que o espaço envolvido era extremamente pequeno.

Ainda não está claro como a decisão desta quinta-feira afetará a duração total da pena de prisão de Lai.

O magnata recebeu uma sentença de 20 anos no caso por crimes contra a segurança nacional, dois dos quais coincidiam com sua condenação por fraude, agora anulada.

A sentença de 20 anos de Lai foi de longe a mais severa com base na lei de segurança nacional de Hong Kong, imposta por Pequim em 2020 após protestos massivos pró-democracia na ex-colônia britânica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

hol/dhw/mjw/mas-arm/mab/aa/fp