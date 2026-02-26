Rússia anuncia que entregou mil corpos de soldados à Ucrânia
A Rússia entregou à Ucrânia os restos mortais de mil soldados ucranianos e recebeu em troca os corpos de 35 militares russos, informou nesta quinta-feira (26) o Kremlin.
"Os corpos de mil soldados ucranianos foram entregues à Ucrânia. A Rússia recebeu em troca os restos mortais de 35 soldados russos", anunciou no Telegram o conselheiro e negociador do Kremlin, Vladimir Medinski.
A troca de corpos de combatentes é um dos poucos âmbitos de cooperação entre Moscou e Kiev desde o início da ofensiva russa em larga escala contra o país vizinho, que na terça-feira completou quatro anos.
Medinski acompanhou seu comunicado com uma fotografia de pessoas com trajes de proteção brancos retirando sacos mortuários de um caminhão frigorífico.
O anúncio precede as conversas em Genebra entre o negociador de Kiev, Rustem Umierov, e os enviados do presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, que almejam preparar novas negociações trilaterais com a Rússia, previstas para o início de março.
O conselheiro econômico do Kremlin, Kirill Dmitriev, também deve se reunir com Witkoff e Kushner em Genebra.
Washington impulsiona uma solução para o conflito, que deixou centenas de milhares de mortos e feridos e provocou grande destruição na Ucrânia, mas as negociações estão bloqueadas porque Moscou exige que Kiev abandone parte de seu território, o que a Ucrânia rejeita.
