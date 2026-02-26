Stellantis anuncia prejuízo líquido de US$ 26,3 bilhões em 2025

O grupo Stellantis anunciou nesta quinta-feira (26) um prejuízo líquido de 22,3 bilhões de euros (26,3 bilhões de dólares, 134 bilhões de reais) em 2025, o segundo maior já anunciado pela montadora francesa, impactada por encargos extraordinários.

O grupo, que comercializa marcas como Peugeot, Citroën e Fiat, anunciou um encargo extraordinário de 22 bilhões de euros (25,9 bilhões de dólares, 132 bilhões de reais) no segundo semestre de 2025 para compensar a queda na produção de veículos elétricos, cujas vendas estão muito abaixo das suas expectativas.

Em 2025, o faturamento da Stellantis caiu 2%, a 153,5 bilhões de euros (180,5 bilhões de dólares, 926 bilhões de reais), apesar de um leve aumento no volume das vendas: 5,48 milhões de veículos vendidos (+1%), contra 5,41 milhões em 2024.

