Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Stellantis anuncia prejuízo líquido de US$ 26,3 bilhões em 2025

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/02/2026 06:56

compartilhe

SIGA

O grupo Stellantis anunciou nesta quinta-feira (26) um prejuízo líquido de 22,3 bilhões de euros (26,3 bilhões de dólares, 134 bilhões de reais) em 2025, o segundo maior já anunciado pela montadora francesa, impactada por encargos extraordinários. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O grupo, que comercializa marcas como Peugeot, Citroën e Fiat, anunciou um encargo extraordinário de 22 bilhões de euros (25,9 bilhões de dólares, 132 bilhões de reais) no segundo semestre de 2025 para compensar a queda na produção de veículos elétricos, cujas vendas estão muito abaixo das suas expectativas.

Em 2025, o faturamento da Stellantis caiu 2%, a 153,5 bilhões de euros (180,5 bilhões de dólares, 926 bilhões de reais), apesar de um leve aumento no volume das vendas: 5,48 milhões de veículos vendidos (+1%), contra 5,41 milhões em 2024.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

leb/abb/pc/arm/fp

Tópicos relacionados:

automovel empresas eua franca italia resultados

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay