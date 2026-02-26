Assine
Trump chama Robert De Niro de 'doente e demente' após críticas do ator

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/02/2026 06:44

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o astro do cinema Robert De Niro de "doente e demente" depois que o ator pediu aos americanos que "resistam" ao seu governo. 

O protagonista de "Taxi Driver" e "Touro Indomável" é um crítico ferrenho de Trump e usou seu discurso ao receber a Palma de Ouro honorária no Festival de Cannes no ano passado para chamar o presidente "filisteu".

"Robert De Niro Transtornado por Trump, outra pessoa doente e demente com, acredito, um QI extremamente baixo, que não faz a menor ideia do que está fazendo ou dizendo — algumas delas seriamente CRIMINOSAS!", escreveu Trump em uma longa publicação na sua plataforma Truth Social.

O presidente americano também atacou em sua mensagem as congressistas democratas Ilhan Omar e Rashida Tlaib, que chamou de "lunáticas". 

Os comentários foram publicados depois que De Niro criticou o presidente em um podcast, divulgado na segunda-feira, ao afirmar: "Todos devem permanecer unidos para tirá-los e voltarmos aos trilhos".

"A história é o nosso país, e Trump está destruindo isso, e quem sabe quais são seus motivos, mas é doentio", declarou o ator de 82 anos no podcast "The Best People with Nicolle Wallace".

"As pessoas têm que resistir, resistir, resistir, resistir, resistir. É a única maneira", completou.

