Ataques no noroeste do Paquistão deixam quase 20 mortos
Quase 20 policiais e civis morreram em uma onda de ataques no noroeste do Paquistão nos últimos dois dias, informou nesta quinta-feira (26) um oficial das forças de segurança.
Os ataques aconteceram poucos dias após uma troca de tiros entre as forças afegãs e paquistanesas ao longo da fronteira.
O Paquistão acusa o país vizinho de dar abrigo a combatentes armados que atacam o seu território, mas o governo afegão nega.
"Nas últimas 48 horas, 15 policiais e quatro civis morreram em incidentes terroristas em diversas áreas de Khyber Pakhtunkhwa", disse à AFP uma fonte policial.
Segundo a mesma fonte, dois agentes também foram sequestrados e "continuam desaparecidos".
A maioria dos ataques foi reivindicada pelo Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), um grupo que intensificou as ações desde que o Talibã voltou ao poder no Afeganistão em 2021.
Vinte e seis militantes do grupo morreram em quatro operações das forças de segurança na região, informou o Exército.
A violência aumentou em Khyber Pakhtunkhwa e no vizinho Baluchistão nos últimos meses, o que deixou a relação ainda mais tensa entre os dois países.
