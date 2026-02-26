Nascimentos no Japão registram queda pelo 10º ano consecutivo

O número de nascimentos no Japão caiu pelo 10º ano consecutivo em 2025, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira (26), o que evidencia os desafios enfrentados pela recém-reeleita primeira-ministra Sanae Takaichi.

De acordo com números preliminares do Ministério da Saúde, o país asiático registrou 705.809 nascimentos no ano passado, o que representa uma queda de 2,1% na comparação com 2024.

Os dados incluem os nascimentos de cidadãos japoneses e estrangeiros no Japão, além de crianças nascidas de cidadãos japoneses no exterior.

A quarta maior economia do mundo, com uma dívida enorme, tem uma das menores taxas de natalidade do planeta e uma população em declínio.

O cenário provoca uma série de problemas, como a escassez de mão de obra, o aumento dos gastos com Previdência Social e a diminuição do número de trabalhadores que pagam impostos.

Os sucessivos chefes de Governo japoneses, incluindo Takaichi, a primeira mulher no cargo de primeira-ministra na história do país, prometeram estimular a natalidade, mas com êxito limitado.

"A diminuição da taxa de natalidade e a redução da população são uma situação de emergência silenciosa que vai corroer gradualmente a vitalidade do nosso país", advertiu Takaichi no Parlamento na semana passada.

O aumento da imigração ajudaria a reverter a diminuição da população japonesa e os problemas associados ao mercado de trabalho. Contudo, sob pressão do partido Sanseito, defensor da política "Japão em primeiro lugar", a direitista Takaichi prometeu medidas mais rigorosas contra os migrantes.

