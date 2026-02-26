Vestidos para a sucessão? Kim Jong-un e filha alimentam especulações com casacos iguais

O líder norte-coreano Kim Jong Un vestiu um casaco de couro idêntico ao da filha Ju Ae durante um desfile militar, segundo as fotografias publicadas nesta quinta-feira (26) pela imprensa estatal, o que alimentou as especulações de que ela está sendo preparada para herdar o poder.

A adolescente Ju Ae apareceu em destaque nas imagens divulgadas por ocasião da fase final do congresso do Partido dos Trabalhadores.

Kim e a filha usaram casacos de pele combinando para acompanhar, lado a lado, um desfile militar. A esposa de Kim, Ri Sol Ju, também os acompanhou com uma roupa semelhante.

A família Kim governa a Coreia do Norte com mão de ferro há décadas. O culto à personalidade da "linhagem sanguínea Paektu" domina a vida cotidiana do hermético país.

Ju Ae é considerada há muito tempo como a próxima na linha de sucessão, uma percepção alimentada por uma série de aparições públicas recentes de grande repercussão.

O analista Lim Eul-chul destacou que os casacos, que Kim costuma usar em eventos públicos, são mais do que uma declaração de moda.

"No simbolismo político norte-coreano, o visual tem peso, está associado à imagem do líder como o garantidor máximo da segurança nacional e da prosperidade futura", afirmou Lim.

"Então, quando a vestimenta simbólica é usada por sua jovem filha, é difícil considerar que seria algo acidental", acrescentou.

A adolescente aparece em outras fotos caminhando sobre um tapete vermelho ao lado do pai, recebendo cumprimentos do comando militar norte-coreano.

Ju Ae foi claramente "designada como sucessora", afirmou no início do mês o serviço de inteligência sul-coreano.

O governo norte-coreano não confirmou a idade da jovem, mas analistas consideram que ela é uma adolescente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sft/cdl/ane/mas/arm/fp