Ataques russos contra várias cidades da Ucrânia deixam mais de 20 feridos

26/02/2026 06:20

Ataques russos contra várias cidades da Ucrânia deixaram 23 pessoas feridas, incluindo uma criança, informaram as autoridades de Kiev nesta quinta-feira (26), pouco antes das negociações em Genebra com enviados americanos para discutir o fim do conflito. 

A Força Aérea ucraniana informou que objetos em alta velocidade seguiam em direção à capital, Kiev.

"O inimigo está atacando a cidade com drones e mísseis balísticos", informou na plataforma Telegram o comandante militar de Kiev, Timur Tkachenko. 

"A defesa aérea está em operação. Permaneçam nos abrigos até o fim do alerta", acrescentou.

A polícia da capital afirmou que os destroços dos drones provocaram danos em três distritos, incluindo um incêndio em um edifício não residencial, uma janela quebrada na varanda de uma torre e um incêndio em uma casa de dois andares.

Em um primeiro momento, não foram relatadas vítimas em Kiev.

Outras cidades ucranianas também foram atacadas durante a noite.

Na cidade de Kharkiv (nordeste) e em uma localidade vizinha, 14 pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança de sete anos, informou o governador da região, Oleg Sinegubov.

Além disso, Zaporizhzhia (sudeste) foi atingida por ataques que deixaram sete feridos e 19 edifícios danificados, segundo Ivan Fedorov, chefe da administração regional. 

Na cidade central de Kryvyi Rih, duas pessoas ficaram feridas, incluindo um homem de 89 anos, informou o chefe da administração regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanja.

As negociações em Genebra, impulsionadas pelos Estados Unidos, pretendem alcançar uma solução para acabar com a guerra, iniciada com a invasão russa de fevereiro de 2022.

Washington pressiona as partes para conseguir o fim do conflito, o mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com centenas de milhares de mortos e feridos, além de milhões de ucranianos obrigados a fugir para o exterior.

Tópicos relacionados:

conflito russia ucrania

