Ataques russos contra várias cidades da Ucrânia deixam mais de 20 feridos

Ataques russos contra várias cidades da Ucrânia deixaram 23 pessoas feridas, incluindo uma criança, informaram as autoridades de Kiev nesta quinta-feira (26), pouco antes das negociações em Genebra com enviados americanos para discutir o fim do conflito.

A Força Aérea ucraniana informou que objetos em alta velocidade seguiam em direção à capital, Kiev.

"O inimigo está atacando a cidade com drones e mísseis balísticos", informou na plataforma Telegram o comandante militar de Kiev, Timur Tkachenko.

"A defesa aérea está em operação. Permaneçam nos abrigos até o fim do alerta", acrescentou.

A polícia da capital afirmou que os destroços dos drones provocaram danos em três distritos, incluindo um incêndio em um edifício não residencial, uma janela quebrada na varanda de uma torre e um incêndio em uma casa de dois andares.

Em um primeiro momento, não foram relatadas vítimas em Kiev.

Outras cidades ucranianas também foram atacadas durante a noite.

Na cidade de Kharkiv (nordeste) e em uma localidade vizinha, 14 pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança de sete anos, informou o governador da região, Oleg Sinegubov.

Além disso, Zaporizhzhia (sudeste) foi atingida por ataques que deixaram sete feridos e 19 edifícios danificados, segundo Ivan Fedorov, chefe da administração regional.

Na cidade central de Kryvyi Rih, duas pessoas ficaram feridas, incluindo um homem de 89 anos, informou o chefe da administração regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanja.

As negociações em Genebra, impulsionadas pelos Estados Unidos, pretendem alcançar uma solução para acabar com a guerra, iniciada com a invasão russa de fevereiro de 2022.

Washington pressiona as partes para conseguir o fim do conflito, o mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com centenas de milhares de mortos e feridos, além de milhões de ucranianos obrigados a fugir para o exterior.

