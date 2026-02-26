Irã diz que não busca armas nucleares

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, reiterou nesta quinta-feira (26) que o país não busca desenvolver armas nucleares, no mesmo dia em que são retomadas em Genebra as negociações indiretas com os Estados Unidos.

A negociação acontece após uma grande mobilização militar americana na região, pela primeira vez em décadas, e sob a ameaça de um ataque de Washington em caso de fracasso do diálogo.

"Nosso líder supremo (Ali Khamenei) já declarou que não teremos armas nucleares de forma alguma", afirmou Pezeshkian em um discurso.

"Mesmo que eu quisesse avançar nessa direção, não poderia, de um ponto de vista doutrinário, não me seria permitido", disse.

"Se eles (Estados Unidos) nos atacarem, surgirão outros 100 como nós e governarão o país. Se permanecermos unidos e unirmos as nossas forças, nenhum poder poderá nos deter", afirmou Pezeshkian.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rkh-mz/axn/pc-erl/arm/fp