Rubio diz que EUA e China alcançaram uma 'estabilidade estratégica' na relação

26/02/2026 06:08

Washington e Pequim alcançaram uma "estabilidade estratégica" em sua longa e conturbada relação, afirmou na quarta-feira (25) o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, antes da visita do presidente Donald Trump à China.

"Acredito que chegamos pelo menos a um ponto de certa estabilidade estratégica na relação", declarou Rubio a jornalistas durante uma visita a São Cristóvão e Névis. 

Rubio é conhecido por sua postura de linha dura em relação à China. Ele e Trump costumam citar a potência asiática como um adversário que deve ser contra-atacado globalmente.

"Acho que os dois países concluíram que uma guerra comercial global total entre Estados Unidos e China seria profundamente prejudicial para as partes e para o mundo", acrescentou o secretário de Estado.

Rubio prometeu continuar pressionando a China para que negocie um acordo nuclear trilateral com os Estados Unidos e a Rússia.

Trump viajará à China de 31 de março a 2 de abril, em sua primeira visita ao país asiático durante seu segundo mandato.

Rubio disse que espera viajar com Trump, de quem também é conselheiro de Segurança Nacional. 

O secretário de Estado participou na quarta-feira de uma reunião de cúpula de chefes de Governo da Comunidade do Caribe (CARICOM) em São Cristóvão e Névis para discutir a situação em Cuba e na Venezuela.

