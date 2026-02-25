Botafogo vence Nacional Potosí (2-0) e avança na Libertadores
Precisando de boas notícias em meio a dificuldades financeiras, o Botafogo se recuperou no Rio de Janeiro e avançou para a terceira fase da pré-Libertadores de 2026 nesta quarta-feira (25), com uma vitória por 2 a 0 sobre o Nacional Potosí, da Bolívia.
Alex Telles, aos 5 minutos, e Danilo, nos acréscimos do primeiro tempo (45'+6), marcaram os gols da equipe carioca diante de sua torcida no Estádio Nilton Santos.
O time comandado pelo técnico argentino Martín Anselmi havia perdido por 1 a 0 na semana passada, em Potosí, a quase 4.000 metros de altitude.
O Botafogo enfrentará na próxima fase o vencedor do confronto entre Barcelona de Guayaquil e Argentinos Juniors, que também duelam nesta quarta-feira.
