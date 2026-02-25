Flamengo precisa vencer Lanús por 2 gols de diferença para conquistar Recopa Sul-Americana

O Flamengo precisa mostrar sua melhor versão diante do argentino Lanús nesta quinta-feira (26) para conquistar a Recopa Sul-Americana, após ser derrotado no jogo de ida por 1 a 0, num jogo em que mostrou um futebol abaixo do esperado.

Nesta partida de volta do duelo entre o campeão da Copa Libertadores e o da Sul-Americana de 2025, o Lanús espera surpreender no Maracanã como fez na semana passada, quando venceu com um gol de Rodrigo Castillo.

A diferença financeira entre as duas equipes é descomunal. Os 42 milhões de euros (R$ 254,5 milhões na cotação atual) que o Flamengo pagou ao West Ham por Lucas Paquetá equivalem ao valor de mercado de todo o elenco do clube argentino, segundo o site especializado Transfermarkt.

"Eu sempre digo que no mundo do futebol, numa semana você é príncipe e na outra é sapo", disse o técnico do Lanús, Mauricio Pellegrino, quando um jornalista chamou seu time de Cinderela.

Aqui estão quatro palavras mágicas na disputa pelo título.

- Pressão -

Campeão da Libertadores e do Brasileirão do ano passado, o Flamengo vem tendo um início de 2026 irregular. Já perdeu um título, ao ser derrotado por 2 a 0 pelo Corinthians na Supercopa do Brasil.

A torcida chegou a vaiar o time no domingo, no Maracanã, apesar da vitória por 3 a 0 sobre o Madureira no jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca.

Embora o técnico Filipe Luís tenha poupado seus principais jogadores, acabou utilizando titulares como Arrascaeta para resolver uma partida que se mostrou mais complicada do que o esperado.

"A pressão no Flamengo eu nunca vi em lugar nenhum, talvez no Real Madrid tenha, em nível mundial", disse o treinador, ex-jogador de um dos maiores rivais do Real Madrid, o Atlético de Madrid.

"Como temos elenco para brigar por tudo, o Flamengo exige que sejamos campeões", acrescentou.

- Mudanças -

O Flamengo precisa vencer por dois ou mais gols de diferença no tempo regulamentar. Uma vitória por um gol de diferença levaria a partida para a prorrogação e, se essa diferença permanecer, para os pênaltis.

Filipe Luís optou por uma abordagem sem centroavante no jogo de ida na Argentina, escalando um ataque composto por Luiz Araújo, Everton e o colombiano Jorge Carrascal.

Agora, em casa, ele poderá escalar um centroavante de ofício, com Bruno Henrique — recuperado de uma lesão na virilha — e Pedro como alternativas.

O Flamengo aguarda notícias sobre a condição física do meio-campista Jorginho, que está afastado dos gramados desde 1º de fevereiro devido a uma lesão muscular. Ele poderá ser incluído na lista de relacionados.

- Espaços -

Pellegrino destacou a atuação do Lanús na Argentina, onde neutralizaram com eficácia os jogadores criativos do Flamengo. Não há 'fadas madrinhas', apenas trabalho duro.

"O desafio é manter esse nível", disse ele. "Estamos na metade do caminho. A segunda metade, a parte mais difícil, ainda está por vir", enfatizou.

A equipe da província de Buenos Aires precisará melhorar seu desempenho fora de casa. Não conseguiu vencer em seus dois últimos jogos como visitante no futebol argentino, empatando em 2 a 2 com o Instituto e perdendo por 2 a 0 para o Independiente.

- Tradição -

O Flamengo não só possui uma conta bancária recheada, como também uma tradição de conquistar títulos, embora tenha vencido a Recopa Sul-Americana apenas uma vez, contra o Independiente del Valle, do Equador, em 2020, com Filipe Luís como jogador.

Em 2023, perdeu para o mesmo adversário.

Filipe Luís pode ser o primeiro a vencer o torneio tanto como jogador quanto como treinador.

O Lanús disputou o título em 2014, quando perdeu para o Atlético-MG.

- Prováveis escalações:

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro - Erick Pulgar, Lucas Paquetá - Everton Cebolinha, Giorgian de Arrascaeta, Samuel Lino - Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Lanús: Nahuel Losada - Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich - Agustín Medina, Agustín Cardozo - Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera - Rodrigo Castillo. Técnico: Mauricio Pellegrino.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguai).

