Rubio afirma que Irã se nega a falar sobre seu programa balístico

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, declarou nesta quarta-feira (25) que o Irã "se recusa" a falar sobre seu programa balístico e que isso representa "um grande problema", antes de novas conversas previstas para amanhã em Genebra.

"O presidente [Donald Trump] deseja soluções diplomáticas. Ele as prefere amplamente. Portanto, não qualificaria o dia de amanhã como mais do que uma série de conversas que, espero, serão produtivas, mas, no fim, teremos que falar de outros temas além do programa nuclear", declarou Rubio durante uma coletiva de imprensa em São Cristóvão e Nevis.

"Também é importante lembrar que o Irã se recusa a falar conosco sobre os mísseis balísticos, ou a falar sobre isso com qualquer um, e isso é um grande problema", disse.

Na terça-feira, em seu discurso no Congresso, Donald Trump acusou o Irã de desenvolver armas capazes de atingir os Estados Unidos.

Os iranianos "já desenvolveram mísseis capazes de ameaçar a Europa e nossas bases" militares e "estão trabalhando para construir mísseis que, em breve, poderão alcançar os Estados Unidos", declarou o presidente americano, que ordenou o destacamento de uma imponente armada militar na região do Golfo.

Teerã rejeitou nesta quarta-feira o que classificou de "grandes mentiras" americanas sobre o seu armamento.

Segundo um relatório do Congresso americano de 2025, o arsenal iraniano pode alcançar alvos de até 3.000 quilômetros, ou seja, menos de um terço da distância até o território continental americano.

A nova insistência de Washington para discutir o programa de mísseis iraniano chega enquanto o presidente Trump ameaça intervir militarmente no país asiático.

Os negociadores iranianos chegaram a Genebra na noite desta quarta, com um clima de otimismo para as conversas de quinta-feira com os Estados Unidos, nas quais participarão o enviado especial Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Trump.

"Depois que o seu programa nuclear foi destruído, eles foram advertidos de que não tentassem retomá-lo, mas aqui estão. Os vemos constantemente tentando reconstruir alguns de seus elementos. Por ora, não estão enriquecendo [urânio], mas estão tentando chegar ao ponto em que finalmente poderão fazê-lo", acrescentou Rubio.

O presidente Trump disse que havia "aniquilado" o programa nuclear iraniano durante os ataques americanos de junho do ano passado.

lb/cyb/gma/cr/rpr