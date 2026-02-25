Bahia perde para O'Higgins nos pênaltis e é eliminado na pré-Libertadores

O Bahia foi eliminado na pré-Libertadores ao ser derrotado nesta quarta-feira (25) nos pênaltis (4-3) pelo chileno O'Higgins, que se tornou o quarto time a se classificar para a terceira fase do torneio.

O time brasileiro abriu o placar logo aos 20 segundos de jogo levando ao delírio a torcida na Arena Fonte Nova, em Salvador. Após uma jogada coletiva de ataque, William José recebeu um cruzamento rasteiro de Ademir e finalizou com um chute de pé direito.

A partir daí, o Tricolor não mostrou sinais de desaceleração e pressionou em busca do segundo gol para completar a virada no placar agregado.

Ao contrário do jogo de ida em Rancagua, onde havia vencido por 1 a 0, a equipe chilena comandada pelo técnico Lucas Bovaglio começou nervosa e parecia sentir o peso dos 36 mil torcedores presentes.

A pressão da equipe da casa logo resultou em mais um gol de Willian José nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1), após uma cobrança de pênalti defendida pelo goleiro Ómar Carabalí em que o veterano de 34 anos aproveitou o rebote.

No segundo tempo, o time visitante acordou e, em uma jogada bem trabalhada, empatou o placar agregado em 2 a 2 com um gol de Arnaldo Castillo, que aproveitou um cruzamento rasteiro dentro da pequena área.

O golpe abalou a equipe brasileira, que terminou a partida com 70% de posse de bola, mas não conseguiu evitar os pênaltis.

Nas penalidades, tanto Ronaldo quanto Carabalí defenderam uma cobrança cada, mas a série foi decidida a favor do O'Higgins por uma cobrança displicente de Everton Ribeiro, o veterano capitão do clube baiano, que foi parar nas mãos do goleiro chileno nascido no Equador.

Este é um feito notável para o time de Rancagua, que nunca havia jogado em solo brasileiro. Agora, os chilenos sonham em retornar à fase de grupos em sua quinta participação na Copa Libertadores.

O O'Higgins vai enfrentar na terceira fase o vencedor do confronto entre Deportes Tolima e Deportivo Táchira.

As duas equipes duelam nesta quinta-feira, em Ibagué, com os colombianos com uma vantagem de 1 a 0 após o jogo de ida.

