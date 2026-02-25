Nvidia supera expectativas com trimestre recorde por boom da IA

A Nvidia reportou nesta quarta-feira (25) resultados trimestrais que superaram de longe as previsões de Wall Street, com receitas recorde de 68,1 bilhões de dólares, no momento em que a demanda por seus chips para inteligência artificial (IA) continua insaciável.

O resultado, 73% maior que há um ano e muito acima dos 65,7 bilhões de dólares previstos pelos analistas, envia um forte sinal de que a expansão tecnológica liderada pela Nvidia e que sustenta o boom mundial da IA, segue a pleno ritmo.

O lucro líquido do trimestre mais que dobrou desde o mesmo período do ano anterior, para 42,96 bilhões de dólares. Os resultados fizeram as ações dispararem 5% nas operações posteriores ao fechamento do mercado.

A Nvidia é responsável pelo desenvolvimento das unidades de processamento gráfico (GPU) que se tornaram o alicerce do boom mundial da IA.

Fundada em 1993 por Jensen Huang, que continua sendo seu diretor-executivo, a empresa sediada em Santa Clara, na Califórnia, conta com uma capitalização de mercado superior a 4,7 trilhões de dólares, o que a transforma na companhia mais valiosa do mundo cotada em bolsa.

O gasto de capital combinado das quatro grandes desenvolvedoras de IA —Google, Amazon, Meta e Microsoft — poderia se aproximar dos 700 bilhões de dólares este ano.

Grande parte desse gasto será destinado à Nvidia para o desenvolvimento das GPUs.

A divisão de centros de dados da companhia, que vende os potentes chips utilizados para treinar e executar modelos de IA, voltou a ser o motor do crescimento.

As receitas desse segmento alcançaram um recorde de 62,3 bilhões de dólares no trimestre, 75% maior que há um ano e 22% a mais que no trimestre anterior.

No exercício fiscal completo que finalizou em 25 de janeiro de 2026, a Nvidia registrou receitas de 215,9 bilhões de dólares, uma quantia 65% maior que no ano anterior.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

arp/jgc/lb/ad/rpr