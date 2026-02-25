Wall Street fecha em alta, otimista antes dos resultados da Nvidia

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em terreno positivo nesta quarta-feira (25), com a expectativa dos investidores de que os resultados trimestrais da Nvidia voltassem a impulsionar o entusiasmo pela inteligência artificial (IA).

O índice Dow Jones subiu 0,63%, o Nasdaq avançou 1,26% e o ampliado S&P 500, 0,81%.

"Este é claramente um mercado que mostra certo otimismo", disse à AFP Patrick O'Hare, da Briefing.com. "Os investidores estão se lançando sobre as ações tecnológicas", acrescentou José Torres, da Interactive Brokers.

Pelo segundo pregão consecutivo, as companhias megacapitalizadas bem como os desenvolvedores de software recobraram força, um respiro em meio às preocupações provocadas pela IA.

A Apple subiu 0,77% e a Meta, 2,25%, enquanto a Palantir avançou 4,15% e a CrowdStrike, 3,73%.

"Os resultados financeiros publicados [...] pela Nvidia serão cruciais" para determinar se esse impulso vai continuar, acrescentou Torres, antes da divulgação dos resultados. Os investidores "especulam que os resultados e as perspectivas serão provavelmente bons", assegurou O'Hare.

Após o fechamento do mercado, a empresa de microchips divulgou seus resultados trimestrais que superaram de longe as previsões de Wall Street, com receitas recorde de 68,1 bilhões de dólares.

A Bolsa de Nova York também foi influenciada pelo discurso do Estado da União do presidente Donald Trump na noite de terça-feira, no qual ele disse que "a inflação [estava] caindo" e que "as receitas [estavam] subindo rapidamente".

O mandatário "tentou gerar mais otimismo" sobre a saúde da principal economia do mundo, de acordo com Torres.

