Rubio afirma que Irã se recusa a falar sobre seu programa balístico

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, declarou nesta quarta-feira (25) que o Irã "se recusa" a falar sobre seu programa balístico e que isso representa "um grande problema", antes de novas conversas previstas para quinta-feira em Genebra.

"O presidente (Donald Trump) deseja soluções diplomáticas. Ele as prefere amplamente. Portanto, não qualificaria o dia de amanhã como mais do que uma série de conversas que, espero, serão produtivas, mas, no fim, teremos que falar de outros temas além do programa nuclear", declarou Rubio durante uma coletiva de imprensa em São Cristóvão e Névis.

"Também é importante lembrar que o Irã se recusa a falar conosco sobre os mísseis balísticos, ou a falar sobre isso com qualquer um, e isso é um grande problema", disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sct-lb/ph/gma/mel/am