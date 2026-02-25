Assine
Internacional
Internacional

Rubio afirma que Irã se recusa a falar sobre seu programa balístico

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/02/2026 20:42

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, declarou nesta quarta-feira (25) que o Irã "se recusa" a falar sobre seu programa balístico e que isso representa "um grande problema", antes de novas conversas previstas para quinta-feira em Genebra.

"O presidente (Donald Trump) deseja soluções diplomáticas. Ele as prefere amplamente. Portanto, não qualificaria o dia de amanhã como mais do que uma série de conversas que, espero, serão produtivas, mas, no fim, teremos que falar de outros temas além do programa nuclear", declarou Rubio durante uma coletiva de imprensa em São Cristóvão e Névis.

"Também é importante lembrar que o Irã se recusa a falar conosco sobre os mísseis balísticos, ou a falar sobre isso com qualquer um, e isso é um grande problema", disse.

