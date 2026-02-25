Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Nasa leva foguete lunar de volta ao hangar para reparos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/02/2026 19:06

compartilhe

SIGA

A Nasa realiza nesta quarta-feira (25) a transferência de seu imponente foguete lunar SLS para seu hangar para reparos, depois que problemas técnicos levaram ao adiamento da decolagem da primeira missão tripulada de sobrevoo à Lua em mais de 50 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A agência espacial americana informou que retiraria da plataforma de lançamento em Cabo Canaveral, Flórida, seu foguete SLS de 98 metros após as equipes detectarem falhas no fluxo de hélio.

A decisão implica novos atrasos para a muito aguardada missão Artemis 2, que durará aproximadamente 10 dias e levará três americanos e um canadense a voar ao redor do satélite terrestre.

A viagem é considerada um passo enorme rumo ao objetivo de que os americanos voltem a pisar na superfície lunar, uma meta anunciada pelo presidente Donald Trump durante seu primeiro mandato (2017-2021).

O diretor da agência espacial, Jared Isaacman, já havia anunciado durante o fim de semana que a decolagem da missão fica adiada pelo menos até abril devido a investigações técnicas e reparos necessários.

A Nasa assinalou que se espera que o trajeto de retorno do foguete SLS e da nave espacial Orion ao Edifício de Montagem de Veículos no Centro Espacial Kennedy, situado a vários quilômetros da plataforma de lançamento, dure cerca de 12 horas.

Espera-se que, durante a Artemis 2, a tripulação orbite o satélite natural da Terra sem alunissar e teste os equipamentos como preparação para a missão seguinte, Artemis 3, que marcaria o retorno dos americanos à superfície da Lua com o objetivo de estabelecer uma presença duradoura.

A missão se desenvolverá no contexto da competição espacial entre Estados Unidos e China, duas potências rivais que aspiram enviar humanos ao satélite e estabelecer ali uma base nos próximos anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cha/mdo/des/lov/am

Tópicos relacionados:

espaco eua nasa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay