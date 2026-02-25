Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Guarda-costeira cubana mata quatro pessoas em lancha com matrícula dos EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/02/2026 18:42

compartilhe

SIGA

Quatro pessoas a bordo de uma lancha com matrícula da Flórida foram abatidas nesta quarta-feira (25) durante um "confronto" com membros da guarda-costeira cubana em águas territoriais da ilha, informou o Ministério do Interior.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No "confronto", que ocorre em um contexto de forte tensão entre Estados Unidos e Cuba, "quatro agressores foram abatidos e seis ficaram feridos, os quais foram evacuados e receberam assistência médica", afirma o comunicado oficial.

A informação divulgada não especifica a nacionalidade das pessoas a bordo da lancha americana.

No incidente também ficou ferido o comandante da embarcação cubana, na qual viajavam cinco guardas de fronteira, segundo a mesma fonte.

Cuba e Estados Unidos atravessam um recrudescimento das tensões desde a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro pelas forças americanas no começo de janeiro e a suspensão por parte de Caracas, sob pressão de Washington, dos envios de petróleo para a ilha comunista.

Segundo o comunicado, na manhã desta quarta-feira "foi detectada uma lancha rápida infratora dentro das águas territoriais cubanas com matrícula da Flórida, Estados Unidos", a uma milha náutica do cayo Falcones, na província de Villa Clara (centro).

Quando a embarcação da guarda-costeira da ilha se aproximou para sua identificação, "da lancha infratora abriu-se fogo contra os agentes cubanos", detalha o comunicado.

As autoridades informaram que "prosseguem" as investigações para o "total" esclarecimento dos fatos.

Os Estados Unidos, que não ocultam seu desejo de ver uma mudança de regime na ilha de 9,6 milhões de habitantes, aplicam uma política de máxima pressão sobre Havana, invocando a "ameaça excepcional" que o país insular situado a apenas 150 km das costas da Flórida representaria para a segurança nacional americana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lis-jb/mel/am

Tópicos relacionados:

cuba diplomacia eua politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay