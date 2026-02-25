De Snoop Dogg a Tom Brady, a segunda divisão inglesa vai ganhando glamour

Um campeonato com 24 equipes que pode se arrastar, mas também um mercado em expansão que atrai investidores famosos, de Snoop Dogg a Tom Brady: à sombra da Premier League, a segunda divisão inglesa começa a brilhar com luz própria.

Após sua recente e marcante presença na Itália como torcedor e comentarista dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno, o rapper americano Snoop Dogg compareceu a uma partida do Swansea na terça-feira, pela primeira vez desde que adquiriu uma participação minoritária no clube galês em meados do ano passado.

O artista de 54 anos se deleitou com a adoração da torcida, que agitava lenços com seu rosto estampado: a cena parecia surreal no contexto da partida no meio da semana entre o Swansea e o Preston North End (1-1).

No túnel de acesso aos vestiários, o técnico do Preston, Paul Heckingbottom, chegou a mencionar "um cheiro de erva [maconha]".

A parceria inesperada entre o time de uma cidade operária do sul do País de Gales e o rapper de Los Angeles só pode ser descrita como "positiva", enfatizou o técnico do Swansea, o português Vitor Matos, que acrescentou que Snoop Dogg conversou com os jogadores no vestiário após a partida.

O envolvimento cada vez mais visível de investidores famosos, atraídos pela perspectiva de acesso à Premier League, a liga de futebol mais lucrativa do mundo, adiciona um toque de glamour à Championship.

Embora o custo de comprar um clube da Premier League seja proibitivo até mesmo para a maioria das celebridades, a Championship oferece uma oportunidade tentadora. Com um investimento inicial menor, existe a perspectiva de um lucro substancial caso a equipe consiga o acesso, estimado em 200 milhões de libras esterlinas (R$ 1,38 bilhão na cotação atual) em receita adicional.

Em alguns casos, há quase mais estrelas entre os acionistas do que em campo: os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenny estão por trás do sucesso do Wrexham, clube que adquiriram em 2021, quando ainda estava na quinta divisão, enquanto o ex-quarterback Tom Brady apostou no Birmingham City.

Além de Snoop Dogg, o Swansea também conta com a empresária americana Martha Stewart e o ex-jogador do Real Madrid Luka Modric entre seus acionistas minoritários.

O público comparece cada vez em maior número aos estádios da Championship, com uma média de 22 mil espectadores, um aumento de 20% em comparação com três anos atrás. Coventry, Leicester, Southampton, Ipswich, Derby, Sheffield United e Birmingham City atraem cerca de 30 mil torcedores por jogo em casa.

Em termos monetários, a receita dos clubes da Championship aumentou 28% em um ano, atingindo quase 1 bilhão libras (R$ 6,6 bilhão) ao final da temporada 2023/2024, de acordo com um relatório publicado em 2025 pela empresa de consultoria Deloitte.

O investimento americano em Wrexham e Birmingham City resultou em melhorias na infraestrutura e nos elencos, o que teve um impacto positivo no desempenho esportivo e comercial, segundo os autores do relatório.

Ambos os clubes são apresentados em documentários lançados respectivamente pela Disney e pela Amazon.

"Lembro de assistir ao campeonato há 15 anos. Os estádios estavam vazios", explicou Tim Williams, CEO do Oxford City, no podcast de Kieran Maguire, especialista em finanças do futebol.

"Hoje, os estádios estão lotados. É emocionante, intenso, físico, dinâmico. É uma liga fantástica de se assistir", argumentou.

