Harry e Meghan visitam refugiados e crianças palestinas na Jordânia

O príncipe Harry e sua esposa Meghan chegaram nesta quarta-feira (25) à Jordânia, onde visitaram o campo de refugiados sírios de Zaatari e crianças palestinas evacuadas da Faixa de Gaza.

O duque e a duquesa de Sussex "conheceram jovens refugiados e participaram com crianças de atividades relacionadas ao futebol, à arte e à música", indicou o Alto Comissariado da ONU para Refugiados (Acnur) na rede social X, onde publicou várias fotos.

O campo de Zaatari, cerca de 70 km ao nordeste de Amã, foi inaugurado em 2012, um ano depois do início da guerra civil na Síria. Atualmente, abriga quase 45 mil refugiados.

Segundo a ONU, a Jordânia acolheu cerca de 680 mil sírios registrados como refugiados desde 2011, mas o reino afirma ter recebido 1,3 milhão.

Cerca de 200 mil retornaram ao seu país após a queda de Bashar al Assad no fim de 2024.

Convidados à Jordânia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o príncipe Harry e Meghan também estiveram em um hospital da capital com crianças evacuadas de Gaza, um território devastado após dois anos de guerra, por razões médicas.

Segundo o serviço de imprensa do casal, a visita, de dois dias, está "centrada na ajuda humanitária na área da saúde, principalmente mental, e no apoio às comunidades vulneráveis afetadas por conflitos e deslocamentos".

"Estamos profundamente comprometidos em conscientizar o público, reduzir o estigma e reforçar o apoio a todas essas pessoas", declarou o filho caçula do rei Charles III, mencionando a atuação de sua organização filantrópica Archewell Foundation.

Harry se afastou da família real britânica em 2020 e atualmente vive na Califórnia com sua esposa e seus dois filhos.

