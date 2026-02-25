Morreu tenente-coronel que liderou tentativa de golpe do 23-F na Espanha

Antonio Tejero, tenente-coronel da Guarda Civil que liderou a tentativa de golpe de Estado de 23 de fevereiro de 1981 na Espanha, morreu, anunciou nesta quarta-feira (25) o advogado de sua família.

"Um homem de honra, de uma fé inabalável e grande amor pela Espanha. Que Deus lhe dê a paz que os homens lhe negaram", publicou no X Luis Felipe Molina.

O anúncio foi feito no mesmo dia em que o governo de esquerda de Pedro Sánchez publicou os documentos sobre a tentativa de golpe de Estado, que permaneceram sigilosos por 45 anos.

A imagem do tenente-coronel invadindo o Congresso dos Deputados com uma pistola em punho, no comando de cerca de 200 homens, permanece viva na memória dos espanhóis. Naquele momento, seis anos após a morte do ditador Francisco Franco, a Espanha trilhava um rumo democrático que um grupo de militares queria interromper.

Segundo Tejero, a tentativa de golpe foi realizada "em nome do rei", Juan Carlos I. Em pronunciamento na TV, porém, o monarca chamou os militares à ordem e se confirmou como baluarte da jovem democracia.

No julgamento, Tejero ressaltou que, "no começo de 1981, a situação na Espanha era mais grave do que em 1936", quando os militares, entre eles Franco, rebelaram-se. O tenente-coronel afirmou que "voltaria a agir" da mesma forma.

Tejero foi expulso da corporação e condenado a 36 anos de prisão por rebelião militar. Treze anos depois, em 1996, ganhou a liberdade condicional.

mig/du/an/lb/am