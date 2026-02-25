Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Atalanta consegue virada épica sobre o Dortmund (4-1) e vai às oitavas da Champions

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/02/2026 17:06

compartilhe

SIGA

Com um gol de pênalti no último lance, a Atalanta conseguiu uma vitória espetacular no playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões, ao derrotar o Borussia Dortmund por 4 a 1 nesta quarta-feira (25), em Bérgamo, e reverter a derrota por 2 a 0 no jogo de ida na Alemanha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Aos oito minutos de acréscimos no segundo tempo, o sérvio Lazar Samardzic converteu o pênalti que garantiu a 'Dea' nas oitavas, depois da revisão no VAR decretar a penalidade e a expulsão do argelino Ramy Bensebaini por levantar demais o pé e atingir o rosto do montenegrino Nikola Krstovic.

O gol no apagar das luzes evitou a prorrogação, depois que o time italiano conseguiu abrir 3 a 0 com Gianluca Scamacca (5'), Davide Zappacosta (45') e Mario Pasalic (57'), de Karim Adeyemi (75') descontar para o Dortmund.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dar/dr/raa/cb

Tópicos relacionados:

campeones fbl ger ita liga playoff uefa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay