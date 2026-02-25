Atalanta consegue virada épica sobre o Dortmund (4-1) e vai às oitavas da Champions
compartilheSIGA
Com um gol de pênalti no último lance, a Atalanta conseguiu uma vitória espetacular no playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões, ao derrotar o Borussia Dortmund por 4 a 1 nesta quarta-feira (25), em Bérgamo, e reverter a derrota por 2 a 0 no jogo de ida na Alemanha.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Aos oito minutos de acréscimos no segundo tempo, o sérvio Lazar Samardzic converteu o pênalti que garantiu a 'Dea' nas oitavas, depois da revisão no VAR decretar a penalidade e a expulsão do argelino Ramy Bensebaini por levantar demais o pé e atingir o rosto do montenegrino Nikola Krstovic.
O gol no apagar das luzes evitou a prorrogação, depois que o time italiano conseguiu abrir 3 a 0 com Gianluca Scamacca (5'), Davide Zappacosta (45') e Mario Pasalic (57'), de Karim Adeyemi (75') descontar para o Dortmund.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
dar/dr/raa/cb