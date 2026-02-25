Astronauta que precisou ser evacuado da ISS afirma estar 'muito bem'

O astronauta que teve um problema de saúde na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) em janeiro, motivo pelo qual precisou ser retirado do laboratório orbital, relatou estar "muito bem" em um comunicado divulgado nesta quarta-feira (25) pela agência espacial dos Estados Unidos.

Mike Fincke, de 58 anos, afirmou estar "muito bem" e acrescentou que continua "com a reabilitação padrão pós-voo" na sede da Nasa em Houston (Texas).

Anteriormente, a agência havia se recusado a identificar o astronauta que teve um "evento médico", o qual resultou na primeira evacuação espacial da ISS.

Devido à situação, a Nasa encurtou a missão Crew-11, composta pelos astronautas americanos Fincke e Zena Cardman, o japonês Kimiya Yui e o cosmonauta russo Oleg Platonov.

Fincke explicou que, em 7 de janeiro, teve uma situação médica, sem fornecer detalhes, que exigiu "cuidado imediato de meus incríveis companheiros de tripulação".

"Graças à resposta rápida deles e à orientação dos nossos médicos de voo da Nasa, meu estado rapidamente se estabilizou".

Seu retorno antecipado não se deu por uma emergência, insistiu, mas sim para "aproveitar técnicas avançadas de imagem médica que não estão disponíveis na estação espacial".

A tripulação pousou na costa da Califórnia em 15 de janeiro.

