Avança tramitação de lei em Israel que dá controle do Muro das Lamentações aos ortodoxos

O Parlamento de Israel avançou nesta quarta-feira (25) com a tramitação de uma lei que visa fortalecer a autoridade dos rabinos ultraortodoxos sobre o Muro das Lamentações e que pode levar à eliminação da zona mista para orações.

Localizado na Cidade Velha de Jerusalém, uma área ocupada por Israel em 1967, o Muro das Lamentações é o local mais sagrado de oração para os judeus.

No lugar há três áreas para oração: a maior, destinada aos homens, outra para as mulheres e uma terceira mista, mas que não conta com a aprovação do rabinato de Israel, dominado pelos ultraortodoxos.

O projeto de lei foi aprovado em uma primeira votação parlamentar nesta quarta-feira, com 56 votos a favor e 47 contra. A iniciativa foi apresentada pelo legislador de extrema direita Avi Maoz e busca conceder ao Grande Rabinato plena autoridade sobre todas as seções do muro.

Sob tal legislação, qualquer atividade contrária às diretrizes do rabinato, incluindo formas de culto não ortodoxas, seria definida como uma "profanação".

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não esteve presente na votação, na qual se disputa a área de oração criada para receber o culto misto.

Vários movimentos judaicos não ortodoxos - predominantes nos Estados Unidos, mas minoria em Israel - realizam seus cultos neste local, mas reclamam que é de difícil acesso e mal estruturado.

Para fazer um gesto à comunidade judaica americana, o governo anterior de Netanyahu votou, em 2016, a favor de estabelecer a área mista, mas voltou atrás no ano seguinte sob pressão de seus aliados ultraortodoxos.

O projeto de lei apresentado nesta quarta-feira é a reviravolta mais recente no embate entre o Executivo de coalizão do premiê e a Suprema Corte, cujos poderes o governo tenta restringir.

Na semana passada, o alto tribunal ordenou ao governo e à prefeitura de Jerusalém que colocassem em prática os planos para desenvolver e melhorar a seção mista, incluindo a emissão de licenças de construção que estavam travadas há quase uma década.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dms-jd-glp/acc/ris/axn/an/jvb/yr/am