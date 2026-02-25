Fifa autoriza torcedores escoceses a usarem os tradicionais 'sporrans' na Copa do Mundo
Os torcedores da Escócia receberam uma autorização especial da Fifa para usarem seus sporrans, a bolsa que é parte indissociável do tradicional kilt, durante a Copa do Mundo, informou a Associação Escocesa de Futebol (SFA) nesta quarta-feira (25).
A seleção escocesa será a terceira adversária do Brasil no Grupo C do Mundial, no dia 26 de junho, em Miami. Antes, o time brasileiro estreia contra o Marrocos e faz a segunda rodada da primeira fase contra o Haiti.
"A Fifa confirmou que os sporrans estão autorizados nos estádios, seguindo o procedimento padrão de inspeção", declarou um porta-voz da SFA.
O sporran é uma bolsa que os escoceses prendem ao cinto para compensar a falta de bolsos no kilt.
Em um primeiro momento, os organizadores do Mundial consideraram que o acessório era grande demais para ser permitido nas arquibancadas e violava as normas de segurança relativas a bolsas e mochilas.
A torcida da Escócia é conhecida como o "Exército Tartan", um dos grupos de torcedores mais festivos e emblemáticos do futebol.
Espera-se que milhares escoceses compareçam para apoiar sua seleção em seu retorno à Copa do Mundo após 28 anos.
A última participação do país no torneio foi em 1998, quando também caiu no grupo do Brasil, sem conseguir passar de fase. Na ocasião, as duas equipes fizeram o jogo de abertura e a Seleção, que chegava como atual campeã, venceu por 2 a 1.
