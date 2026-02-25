Portugal fará amistoso contra o Chile em junho, antes da Copa do Mundo

A seleção de Portugal fará um amistoso contra o Chile no dia 6 de junho, pouco antes do início da Copa do Mundo (11 de junho), informaram ambas as federações nesta quarta-feira (25).

Será o penúltimo jogo da equipe antes da viagem aos Estados Unidos, onde o astro Cristiano Ronaldo pode se tornar o primeiro jogador a disputar seis edições do Mundial.

A seleção chilena, que não se classificou para o torneio ao ficar na lanterna das Eliminatórias Sul-Americanas, não enfrenta Portugal desde a Copa das Confederações de 2017, quando eliminou os europeus nos pênaltis na semifinal.

Após o amistoso contra a 'La Roja', os portugueses farão um segundo e último jogo de preparação no dia 10 de junho, na cidade de Leiria, contra um adversário a definir, informou a federação do país em nota.

Naquela que provavelmente será sua última tentativa de conquistar a Copa do Mundo, CR7 estará no Grupo K com Colômbia, Uzbequistão e uma seleção que virá da repescagem, justamente a adversária na estreia, no dia 17 de junho, em Houston, Texas.

Portugal também planeja fazer um amistoso contra o México no dia 28 de março, na reinauguração do icônico Estádio Azteca, na capital mexicana, local da cerimônia de abertura do Mundial.

Mas na terça-feira, a federação portuguesa expressou dúvidas sobre a presença de sua seleção nesse jogo devido à "situação delicada que se vive atualmente no México".

Sede em conjunto com Estados Unidos e Canadá, o México enfrentou uma onda de violência em grande parte de seu território no último domingo, desencadeada pelo crime organizado em resposta à morte do narcotraficante Nemesio Oseguera, conhecido como "El Mencho", em uma operação do exército.

Após a preocupação dos portugueses e mensagens tranquilizadoras das autoridades e da Fifa, a federação mexicana afirmou que ambas as equipes têm o "desejo mútuo" de realizar a partida.

