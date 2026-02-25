Bill Gates admite casos extraconjugais, mas nega envolvimento nos crimes de Epstein

Bill Gates admitiu ter cometido “um grave erro” ao se relacionar com Jeffrey Epstein, e disse aos funcionários de sua fundação filantrópica que de fato teve casos com duas mulheres russas, mas negou qualquer ligação com os crimes do financista e condenado por crimes sexuais.

O cofundador da Microsoft é uma das figuras mais proeminentes que aparecem nos documentos do arquivo Epstein divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, nos quais são reveladas amizades próximas, acordos financeiros ilícitos e fotos privadas.

Em uma assembleia geral com funcionários da Fundação Gates realizada na terça-feira, cuja gravação foi analisada pelo The Wall Street Journal, Gates lamentou que sua relação com Epstein tivesse afetado o trabalho de sua organização filantrópica.

“Foi um grande erro passar tempo com Epstein” e organizar reuniões entre executivos da fundação e o financista, disse Gates.

Em um rascunho divulgado pelo Departamento de Justiça, Epstein afirmou que Gates manteve relações extraconjugais. Ele escreveu que sua relação com Gates ia desde “ajudar Bill a conseguir drogas para lidar com as consequências de ter feito sexo com garotas russas, até facilitar seus encontros ilícitos com mulheres casadas”.

Gates, de 70 anos, reconheceu na assembleia dois casos. “Sim, tive casos amorosos; um com uma jogadora russa de bridge, que conheci em eventos de bridge, e outro com uma física nuclear russa, que conheci em atividades de negócios”, afirmou.

Mas negou qualquer relação com vítimas de Epstein, que foi encontrado morto em uma prisão de Nova York em 2019, enquanto aguardava julgamento por tráfico sexual de menores de idade.

“Não fiz nada ilícito. Não vi nada ilícito”, disse Gates na assembleia.

O empresário de tecnologia disse que sua relação com Epstein começou em 2011, três anos depois de o financista ter se declarado culpado de solicitar uma menor para prostituição.

“Saber o que sei agora torna isso, sabem, 100 vezes pior, não apenas em termos de seus crimes no passado, mas agora está claro que havia uma conduta imprópria contínua”, disse Gates à equipe.

“Bill falou com franqueza, respondeu a várias perguntas em detalhes e assumiu a responsabilidade por suas ações”, declarou a Fundação Gates em um comunicado enviado à AFP.

