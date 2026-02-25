Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ex-ministro grego Varoufakis enfrenta julgamento por declarações sobre consumo de drogas

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/02/2026 13:06

compartilhe

SIGA

O economista heterodoxo grego e ex-ministro das Finanças, Yanis Varoufakis, será julgado na Grécia em dezembro por declarações sobre o uso recreativo de drogas, anunciou seu partido, MeRA25, nesta quarta-feira (25).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Varoufakis foi intimado a comparecer à Justiça por "incitação e promoção de narcóticos" devido a comentários feitos em um podcast em janeiro, informou o partido em um comunicado. 

Varoufakis, de 64 anos, relatou no podcast Phasma que havia usado ecstasy "uma vez" em Sydney, décadas atrás, descrevendo a experiência como "assombrosa", embora seguida por uma enxaqueca "impressionante" dois dias depois. 

"Lembro-me de ter conseguido dançar por 15 ou 16 horas... mas sofri por uma semana depois e nunca mais usei", disse ele. 

Varoufakis acrescentou que ainda gosta de fumar maconha, mas não consegue encontrá-la. 

"Não estou preocupado com a experimentação... estou preocupado com a dependência", afirmou.

"No MeRA25, consideramos o ódio dirigido a nós e ao nosso secretário como uma honra", declarou o partido.

"Continuaremos defendendo uma postura honesta e uma abordagem científica moderna (à dependência), e não as atitudes policiais dos anos 1950", acrescentou. 

Varoufakis foi uma figura de destaque no governo antiausteridade que confrontou os credores do país em 2015, durante a crise da dívida grega, e que quase levou à saída da Grécia da zona do euro. 

Seu partido busca retornar ao Parlamento nas eleições nacionais previstas para o próximo ano. Atualmente, suas intenções de voto estão abaixo do limite mínimo de 3%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jph/mab/ahg/aa

Tópicos relacionados:

crime grecia tribunal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay