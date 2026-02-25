Ex-ministro grego Varoufakis enfrenta julgamento por declarações sobre consumo de drogas

O economista heterodoxo grego e ex-ministro das Finanças, Yanis Varoufakis, será julgado na Grécia em dezembro por declarações sobre o uso recreativo de drogas, anunciou seu partido, MeRA25, nesta quarta-feira (25).

Varoufakis foi intimado a comparecer à Justiça por "incitação e promoção de narcóticos" devido a comentários feitos em um podcast em janeiro, informou o partido em um comunicado.

Varoufakis, de 64 anos, relatou no podcast Phasma que havia usado ecstasy "uma vez" em Sydney, décadas atrás, descrevendo a experiência como "assombrosa", embora seguida por uma enxaqueca "impressionante" dois dias depois.

"Lembro-me de ter conseguido dançar por 15 ou 16 horas... mas sofri por uma semana depois e nunca mais usei", disse ele.

Varoufakis acrescentou que ainda gosta de fumar maconha, mas não consegue encontrá-la.

"Não estou preocupado com a experimentação... estou preocupado com a dependência", afirmou.

"No MeRA25, consideramos o ódio dirigido a nós e ao nosso secretário como uma honra", declarou o partido.

"Continuaremos defendendo uma postura honesta e uma abordagem científica moderna (à dependência), e não as atitudes policiais dos anos 1950", acrescentou.

Varoufakis foi uma figura de destaque no governo antiausteridade que confrontou os credores do país em 2015, durante a crise da dívida grega, e que quase levou à saída da Grécia da zona do euro.

Seu partido busca retornar ao Parlamento nas eleições nacionais previstas para o próximo ano. Atualmente, suas intenções de voto estão abaixo do limite mínimo de 3%.

