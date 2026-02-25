Assine
Uefa rejeita recurso do Benfica contra suspensão provisória de Prestianni

25/02/2026 13:06

O atacante do Benfica Gianluca Prestianni está fora do jogo de volta do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, depois de a Uefa rejeitar o recurso do clube português contra a suspensão provisória do jogador por insultos racistas contra o Vinícius Júnior.

Vini acusou Prestianni de tê-lo chamado de "macaco" durante a vitória do time espanhol no jogo de ida em Lisboa, na semana passada, algo que o jogador argentino nega.

A Uefa, enquanto investiga os fatos, suspendeu o atacante de 20 anos para o jogo no estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola.

"O recurso interposto pelo SL Benfica é indeferido. Consequentemente, a decisão do Órgão de Controle, Ética e Disciplina da Uefa de 23 de fevereiro de 2026 está mantida", declarou a confederação europeia.

"Gianluca Prestianni permanece suspenso provisoriamente para a próxima partida da competição de clubes da Uefa, para a qual, não fosse por esta suspensão, estaria apto a jogar", acrescenta o comunicado.

Prestianni cobriu a boca com a camisa enquanto discutia com Vinícius, que relatou ao árbitro que havia sido alvo de insultos racistas, e a partida foi interrompida por cerca de dez minutos.

