Uefa rejeita recurso do Benfica contra suspensão provisória de Prestianni
O atacante do Benfica Gianluca Prestianni está fora do jogo de volta do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, depois de a Uefa rejeitar o recurso do clube português contra a suspensão provisória do jogador por insultos racistas contra o Vinícius Júnior.
Vini acusou Prestianni de tê-lo chamado de "macaco" durante a vitória do time espanhol no jogo de ida em Lisboa, na semana passada, algo que o jogador argentino nega.
A Uefa, enquanto investiga os fatos, suspendeu o atacante de 20 anos para o jogo no estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola.
"O recurso interposto pelo SL Benfica é indeferido. Consequentemente, a decisão do Órgão de Controle, Ética e Disciplina da Uefa de 23 de fevereiro de 2026 está mantida", declarou a confederação europeia.
"Gianluca Prestianni permanece suspenso provisoriamente para a próxima partida da competição de clubes da Uefa, para a qual, não fosse por esta suspensão, estaria apto a jogar", acrescenta o comunicado.
Prestianni cobriu a boca com a camisa enquanto discutia com Vinícius, que relatou ao árbitro que havia sido alvo de insultos racistas, e a partida foi interrompida por cerca de dez minutos.
