Sheinbaum e Trump conversaram por telefone após captura de narcotraficante no México

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta quarta-feira (25) que conversou por telefone com seu homólogo americano, Donald Trump, após a morte do poderoso narcotraficante Nemesio Oseguera em uma operação militar no domingo.

A ligação durou oito minutos, explicou a presidente em uma coletiva de imprensa, e ocorreu na segunda-feira, após um dia tumultuado em que o Cartel Jalisco Nova Geração incendiou estabelecimentos comerciais e bloqueou rodovias em 20 dos 32 estados mexicanos em resposta à morte de seu líder, conhecido como "El Mencho".

