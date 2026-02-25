Indonésia condena dois homens por assassinato de turista espanhola

Dois indonésios foram condenados nesta quarta-feira (25) a 18 anos de prisão pelo assassinato, no ano passado, de uma espanhola de 72 anos na ilha turística de Lombok.

Suhaeli, de 34 anos, que tem apenas um nome, e Heri Ridwan, de 27 anos, foram considerados culpados de "homicídio premeditado" de Maria Matilde Muñoz Cazorla, segundo uma sentença do tribunal de Mataram, a principal cidade da ilha.

A sentença está de acordo com o que havia sido solicitado pelo Ministério Público. Os dois condenados têm agora sete dias para recorrer da decisão.

Cazorla desapareceu em julho de 2025. Ela havia sido vista pela última vez em seu hotel na região de Senggigi, na costa oeste da ilha de Lombok.

O corpo foi encontrado algumas semanas depois, em agosto, em uma praia da ilha. Os dois acusados haviam entrado no quarto da turista espanhola em 2 de julho com a intenção de roubar.

No entanto, eles a mataram quando ela acordou com ruídos vindos de uma mesquita próxima, segundo a sentença.

O exame pericial da vítima revelou sinais de traumatismo na cabeça, no pescoço e no peito, e concluiu que a causa da morte foi asfixia.

Os acusados tentaram ocultar o corpo da mulher em vários locais, entre eles uma sala de geradores e os fundos do hotel, antes de enterrá-lo na praia, onde foi posteriormente encontrado.

