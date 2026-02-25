Assine
Papa Leão XIV visitará a Espanha em junho

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
25/02/2026 09:06

O papa Leão XIV viajará à Espanha de 6 a 12 de junho para visitar Madri, Barcelona e as Ilhas Canárias, a quarta viagem internacional do pontífice americano desde sua eleição no ano passado, anunciou o Vaticano nesta quarta-feira (25).

Segundo o portal oficial Vatican News, o papa visitará primeiro a capital Madri e depois Barcelona para inaugurar a nova torre da Basílica da Sagrada Família. 

A visita coincide com o centenário da morte de Antoni Gaudí, o arquiteto que projetou a basílica. O artista catalão foi declarado "venerável" pelo Vaticano em 2025, o primeiro passo no caminho para a santidade. 

Após sua passagem por Barcelona, Leão XIV, que também possui cidadania peruana, tem viagem marcada para as Ilhas Canárias. 

Este arquipélago espanhol, localizado na costa do oeste da África, é um ponto-chave na rota migratória para a Europa, uma questão de grande preocupação para o papa, assim como foi para seu antecessor argentino Francisco. 

A última visita papal à Espanha aconteceu em agosto de 2011, quando Bento XVI viajou a Madri para a Jornada Mundial da Juventude. 

Esta será a quarta viagem internacional do papa americano desde sua eleição em maio de 2025. 

O Vaticano também anunciou nesta quarta-feira uma visita de um dia do papa a Mônaco, em 28 de março, assim como uma viagem à África, de 13 a 23 de abril, que o levará à Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial.

cmk/bfi/erl/pc/dbh/aa/fp

