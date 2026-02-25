Assine
Prefeito da Nova Zelândia nada no mar para dissipar temores de contaminação por esgoto

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/02/2026 08:42

O prefeito da capital da Nova Zelândia deu um mergulho no mar nesta quarta-feira (25) para tentar acalmar os temores de contaminação após uma falha em uma estação de tratamento de esgoto ter despejado águas residuais no oceano e arrastado matéria fecal para casas costeiras.

Milhões de litros de esgoto foram despejados nas belas praias da costa sul de Wellington desde o incidente na estação de tratamento de Moa Point, em 4 de fevereiro. 

O prefeito, Andrew Little, mergulhou para tranquilizar os moradores irritados, sinalizando que a água está segura no momento. 

"Quero deixar claro que ainda existe algum risco, mas os resultados do monitoramento até agora mostram que ele é baixo, e cabe às pessoas decidir como reagir", disse Little. 

A Prefeitura de Wellington já havia alertado os moradores para evitarem nadar ou pescar na área devido ao risco à saúde. 

A situação piorou na semana passada, quando uma tempestade atingiu a cidade, causando ondas de até sete metros de altura que arrastaram água contaminada para as casas. 

Os moradores reclamaram do esgoto que cobriu suas casas. "Foi repugnante", disse o morador Roger Young à emissora nacional RNZ.

"Quando você passa o dedo na parede, ficam marcas desse resíduo que está ali, e claramente não é sal", disse Chris, um morador de Island Bay, à RNZ. 

"São resíduos de esgoto flutuando na costa", afirmou. 

A Wellington Water, empresa que opera a estação de tratamento de Moa Point, trouxe especialistas da Austrália para analisar a situação, mas ainda não há uma resposta definitiva.

