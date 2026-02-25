Assine
Internacional

Ataque ucraniano contra fábrica de fertilizantes na Rússia deixa quatro mortos

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/02/2026 07:54

Um ataque ucraniano com drone contra uma fábrica de fertilizantes na região de Smolensk, oeste da Rússia, deixou quatro mortos e 10 feridos, afirmou o governador Vasili Anokhin.

A fábrica, localizada nas imediações da cidade de Dorogobuzh, fica a 290 quilômetros da fronteira ucraniana.

Imagens não verificadas publicadas nas redes sociais pareciam mostrar a fábrica em chamas no início da manhã de quarta-feira.

"O inimigo atacou a PJSC Dorogobuzh, uma fábrica civil que produz fertilizantes nitrogenados", afirmou o governador da região de Smolensk em uma publicação na plataforma Telegram. 

"Quatro funcionários morreram e 10 ficaram feridos no bárbaro atentado terrorista das Forças Armadas ucranianas", acrescentou Anokhin.

As equipes de emergência controlaram o incêndio e as autoridades examinam a possibilidade de ordenar a saída dos moradores da cidade vizinha por segurança, segundo o governador.

A fábrica também foi atacada em dezembro do ano passado, informou a imprensa russa. 

A Ucrânia, que nega atacar civis, não comentou a acusação. As forças de Kiev lançaram milhares de drones sobre a fronteira russa desde que Moscou iniciou a ofensiva militar em território ucraniano em 2022. Alguns caíram a centenas de quilômetros de distância da frente de batalha.

Os ataques têm como alvo a indústria petrolífera e de gás da Rússia e outras instalações industriais. As operações ucranianas já causaram prejuízos de bilhões de dólares. 

Kiev afirma que os ataques são efetuados como uma legítima represália pelos bombardeios russos contra seus civis, que deixaram centenas de mortos e paralisaram a infraestrutura energética ucraniana.

