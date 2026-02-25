Assine
Negociador ucraniano se reunirá com enviado americano na quinta-feira

25/02/2026 07:18

O principal negociador da Ucrânia, Rustem Umierov, se reunirá na quinta-feira (26) com o enviado do governo dos Estados Unidos, Steve Witkoff, anunciou nesta quarta-feira (25) o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, antes de uma nova rodada de diálogo com a Rússia prevista para março. 

O diálogo promovido pelo presidente americano Donald Trump não obteve avanços importantes para acabar com quatro anos de guerra, desencadeada pela invasão russa da Ucrânia. 

"Amanhã (quinta-feira) ele se reunirá com os negociadores americanos (Steve) Witkoff e (Jared) Kushner" - genro do presidente Trump -, declarou Zelensky a um grupo de jornalistas.

O encontro é parte dos "preparativos para uma reunião trilateral com a Rússia, que acreditamos que acontecerá no início de março", acrescentou. 

Um porta-voz de Umierov disse que o encontro de quinta-feira acontecerá em Genebra, cenário, no início do mês, de negociações trilaterais com representantes russos, ucranianos e americanos.

A agenda de quinta-feira inclui temas como uma troca de prisioneiros de guerra e um pacote para a reconstrução da Ucrânia, segundo Zelensky. 

Witkoff confirmou o encontro no início da semana e afirmou que o objetivo é "explorar diferentes versões" sobre como seria possível alcançar um acordo de paz.

O governo dos Estados Unidos pressiona pelo fim da guerra, que completou quatro anos na terça-feira. O conflito provocou dezenas de milhares de mortes e destruiu grande parte do leste e do sul da Ucrânia.

Moscou e Kiev discordam sobre a divisão do território em um acordo de pós-guerra. 

A Rússia quer o controle total da região leste de Donetsk, na Ucrânia, e ameaçou tomá-la pela força se Kiev não ceder na mesa de negociações. 

A Ucrânia não aceita a exigência e promete não assinar um acordo sem garantias de segurança de que a Rússia não voltará a invadir o país.

