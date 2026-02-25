Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Japão apresenta monge robô que dá conselhos espirituais com IA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/02/2026 06:54

compartilhe

SIGA

Pesquisadores japoneses apresentaram o monge robótico movido por inteligência artificial (IA) "Buddharoid", capaz, segundo os cientistas, de dar conselhos espirituais e, talvez um dia, atenuar a escassez de monges humanos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A máquina foi treinada em escrituras budistas e pode responder a perguntas que os fiéis às vezes não ousam fazer a uma pessoa, explicou nesta quarta-feira (25) a equipe da Universidade de Kyoto, no oeste do Japão. 

O pequeno humanoide bípede tem a habilidade de se comunicar por voz.

"No futuro, é possível que auxiliem ou substituam alguns dos rituais religiosos tradicionalmente realizados por monges humanos", afirmou a universidade em um comunicado.

O robô é a criação mais recente de Seiji Kumagai, professor no Instituto para o Futuro da Sociedade Humana da instituição universitária.

Utilizando modelos da empresa americana OpenAI (ChatGPT) e outros, ele já havia trabalhado em chatbots religiosos como o "BuddhaBot" ou um bot de catecismo. 

Para a nova criação, Kumagai instalou o software "BuddhaBotPlus" atualizado em um robô humanoide "Unitree G1" de fabricação chinesa.

Ele foi apresentado na terça-feira em um templo e, embora ainda não tenha rosto, estava com um hábito cinza e mostrou a capacidade de unir as mãos em sinal de oração.

Sentado em uma cadeira, o monge robô deu conselhos a uma jornalista.

"O budismo ensina que não se deve seguir cegamente os pensamentos nem se precipitar", afirmou com voz grave à repórter do canal NHK. "Uma abordagem é acalmar a mente e livrar-se desses pensamentos", acrescentou. 

Milhões de pessoas de diferentes confissões utilizam chatbots religiosos.

Kyoto já conta com um androide sem funcionalidades de IA, Mindar, que faz sermões, e a Alemanha apresentou em 2017 um robô que abençoa os fiéis em cinco idiomas.

A nova máquina combina IA e robótica, oferecendo conselhos espirituais e mantendo conversas religiosas enquanto executa movimentos físicos semelhantes aos humanos. 

A Universidade de Kyoto afirmou que as discussões éticas sobre o uso adequado dessas ferramentas em ambientes religiosos devem continuar. Mas os humanoides poderiam realizar algumas tarefas no futuro devido ao envelhecimento da população e à escassez de mão de obra no país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

hih-stu/fox/mac/pt/erl/arm/fp

Tópicos relacionados:

ia japao religiao robo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay