Presidente do complexo de de Versalhes assumirá a direção do Louvre

25/02/2026 06:18

O presidente do complexo de Versalhes assumirá a direção do Museu do Louvre em Paris após a demissão de Laurence des Cars, informou nesta quarta-feira (25) à AFP uma fonte do governo francês, confirmando uma notícia publicada pelo jornal Le Parisien. 

A nomeação de Christophe Leribault, 62 anos, deverá ser anunciada oficialmente em uma reunião do governo ainda nesta quarta-feira, segundo a fonte. Ele terá a missão de "garantir a segurança, modernizar e levar a bom termo" o ambicioso plano de renovação do museu "Louvre-Nouvelle Renaissance" (Louvre-Nova Renascença). 

Na terça-feira, Des Cars apresentou sua demissão ao presidente francês, Emmanuel Macron, que a aceitou após uma série de escândalos nos últimos meses.

O museu mais visitado do mundo está no olho do furacão desde o roubo, em outubro, de várias joias da Coroa avaliadas em mais de 100 milhões de dólares.

Os ladrões invadiram o museu em plena luz do dia com a ajuda de um elevador de carga e fugiram em menos de oito minutos com o material roubado, que ainda não foi localizado.

Vários suspeitos foram detidos. O Louvre também precisou fechar uma galeria em novembro devido à deterioração do edifício e sofreu um vazamento de água que danificou centenas de obras da biblioteca de antiguidades egípcias.

Leribault, historiador de arte e conservador-geral do patrimônio, presidia o complexo do Palácio de Versalhes desde fevereiro de 2024. Antes de Versalhes, ele dirigiu os museus parisienses de Orsay e da Orangerie.

