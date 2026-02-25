Trump garante que Irã está desenvolvendo mísseis que poderiam atingir os EUA

O presidente Donald Trump garantiu nesta terça-feira (24) que o Irã busca desenvolver mísseis que poderiam alcançar os Estados Unidos, uma tecnologia de armamento de longo alcance que apenas um número limitado de países possui.

Os iranianos "já desenvolveram mísseis capazes de ameaçar a Europa e nossas bases no exterior, e estão trabalhando para construir mísseis que em breve alcançarão os Estados Unidos", declarou Trump em seu discurso sobre o Estado da União.

Em 2025, a Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos indicou que o Irã poderia desenvolver um míssil balístico intercontinental viável do ponto de vista militar até 2035, "se Teerã decidisse buscar essa capacidade", mas não indicou se o país asiático havia tomado tal decisão.

Washington e Teerã concluíram duas rodadas de negociações destinadas a alcançar um acordo sobre o programa nuclear iraniano que substitua o pacto firmado em 2015, que Trump rompeu durante o seu primeiro mandato no cargo.

Durante o seu discurso à nação, Trump também disse que queria resolver a disputa com o Irã "através da diplomacia", mas advertiu que jamais permitirá que Teerã desenvolva armas nucleares.

"Estamos em negociação com eles, querem chegar a um acordo, mas ainda não ouvimos estas palavras secretas: 'Nunca teremos uma arma nuclear'", disse Trump no discurso.

Os Estados Unidos têm reiteradamente instado o Irã a manter o enriquecimento de urânio em zero, mas também têm buscado discutir seu programa de mísseis balísticos e seu apoio a grupos armados no Oriente Médio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk/jz/cr/mas/rpr