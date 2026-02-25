Assine
'Negros não são macacos': congressista exibe cartaz durante discurso de Trump

25/02/2026 01:06

Um legislador democrata foi expulso nesta terça-feira (24) do discurso do presidente Donald Trump sobre o Estado da União, depois de levantar um cartaz que dizia "negros não são macacos", em referência a um vídeo racista de Barack e Michelle Obama publicado nas redes sociais do mandatário americano.

As imagens, publicadas e depois eliminadas do perfil de Trump na plataforma Truth Social, mostravam os Obama — o primeiro casal presidencial negro da história dos Estados Unidos — representados como macacos, o que provocou indignação em amplos espectros da política americana.

Nesta terça-feira, o veterano congressista Al Green, do estado do Texas, ficou de pé quando Trump chegou para fazer seu discurso na sessão conjunta do Congresso, e exibiu o cartaz de protesto antes que alguém na plateia aparecesse e tentasse arrancá-lo de suas mãos.

Green permaneceu firme e continuou segurando o cartaz quando Trump iniciou seu discurso em horário nobre.

No entanto, o legislador foi retirado do recinto em meio aos cânticos de "USA! USA! USA!" ("Estados Unidos! Estados Unidos! Estados Unidos!").

No ano passado, Green brandiu sua bengala contra Trump e gritou com ele enquanto o presidente discursava no Congresso, o que provocou vaias de alguns republicanos presentes e fez com que ele fosse escoltado para fora do recinto.

