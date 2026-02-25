Governo dos EUA processa Universidade da Califórnia por suposto antissemitismo
compartilheSIGA
O governo dos Estados Unidos processou nesta terça-feira (24) a Universidade da Califórnia (UCLA), que acusa de "fazer vista grossa" para um suposto antissemitismo em seu campus de Los Angeles durante protestos estudantis contra Israel.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em agosto de 2025, o presidente Donald Trump exigiu uma multa de US$ 1 bilhão do prestigiado sistema da UCLA, por supostos atos de antissemitismo.
Movido pelo Departamento de Justiça, em um tribunal federal da Califórnia, o processo pede uma indenização não especificada para funcionários judeus e israelenses da universidade, que alega terem sido submetidos a um ambiente de trabalho hostil.
"Após o massacre de 7 de outubro de 2023 em Israel, a direção da UCLA fez vista grossa e, por vezes, facilitou atos grotescamente antissemitas, e ignorou sistematicamente os pedidos de ajuda de seus próprios funcionários judeus e israelenses aterrorizados", diz a ação.
A procuradora-geral, Pam Bondi, declarou que autoridades da UCLA supostamente permitiram que o antissemitismo florescesse no campus, prejudicando tanto alunos quanto funcionários.
O governador da Califórnia, Gavin Newsom, que integra o conselho diretor da UCLA, acusou Trump de "extorsão" quando o presidente fez a exigência milionária à universidade, e afirmou que o republicano tentava asfixiar a liberdade acadêmica.
A Universidade de Columbia foi o primeiro alvo da guerra de Trump contra universidades de elite, que o presidente acusa de falhar no combate ao antissemitismo durante os protestos pró-palestinos.
Columbia perdeu centenas de milhões de dólares em financiamento federal, e o direito de solicitar novas verbas para pesquisa. A universidade concordou em pagar ao governo US$ 200 milhões, e mais US$ 21 milhões para encerrar uma investigação sobre antissemitismo no campus.
Trump também exigiu da Universidade de Harvard US$ 1 bilhão, por supostamente não ter protegido adequadamente estudantes judeus durante protestos pró-palestinos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
cl/des/lov/mel/lb