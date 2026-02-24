Trump se vangloriará de uma 'virada histórica' em discurso do Estado da União

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se vangloriará de que o seu governo conseguiu "uma virada histórica" quando se dirigir ao Congresso nesta terça-feira (24), segundo trechos do discurso difundidos pela Casa Branca.

"Depois de apenas um ano, posso dizer com dignidade e orgulho que conseguimos uma transformação como nunca antes se tinha visto, e uma virada histórica", Trump deverá dizer em seu discurso sobre o Estado da União, no qual defenderá suas conquistas e exporá suas prioridades futuras.

