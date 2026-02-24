Técnico do México acredita que sua seleção enfrentará Portugal apesar da onda de violência

O técnico da seleção mexicana Javier Aguirre se mostrou confiante nesta terça-feira (24) na realização do amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026 contra Portugal, marcado para março, apesar da onda de violência no México, que levou a Federação Portuguesa de Futebol a cogitar o cancelamento da partida.

"Prevejo plenamente esse jogo no mês que vem, contra as seleções europeias, durante a Data Fifa. Tudo está conforme o planejado", disse 'El Vasco' Aguirre, durante uma coletiva de imprensa.

Horas antes, a Federação Portuguesa de Futebol havia emitido um comunicado colocando em dúvida a participação de sua seleção no amistoso, que marcará a reabertura do Estádio Azteca, devido à "delicada situação vivida atualmente no México".

"Eles têm o direito de avaliar suas circunstâncias", admitiu Aguirre, mas enfatizou: "Estou tranquilo. Temos que aguardar os acontecimentos, mas espero que a partida ocorra sem nenhum contratempo."

O técnico comentou brevemente os violentos eventos de domingo no México, após a morte do narcotraficante Nemesio Oseguera, conhecido como 'El Mencho', em uma operação do Exército mexicano.

"Somos mexicanos, cidadãos, e estamos sensíveis à situação atual", disse Aguirre.

O treinador mexicano também falou sobre o amistoso que 'El Tri' disputará nesta quarta-feira contra a Islândia, e sobre a última etapa do processo de preparação para a Copa do Mundo.

"Vamos jogar a partida da melhor maneira possível. Vamos dar sequência ao campeonato e continuaremos nos preparando para a Data Fifa de março. Essa é a minha responsabilidade", enfatizou.

Após a coletiva de imprensa, 'El Vasco' comandou a seleção mexicana em um reconhecimento do gramado do Estádio La Corregidora, local da partida contra a Islândia.

"Os dirigentes da federação me garantem a nossa segurança. O grupo está tranquilo e estamos treinando diariamente. Vamos nos familiarizar com o campo e ver se conseguimos fazer uma boa partida amanhã", concluiu.

O Estádio La Corregidora está localizado na cidade de Querétaro (região central do México), a cerca de 350 quilômetros por estrada de Guadalajara, capital do estado de Jalisco, epicentro das violentas reações após a morte de 'El Mencho', chefe do Cartel Jalisco Nova Geração.

