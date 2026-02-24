Griezmann estaria negociando sua transferência ao Orlando City

O atacante francês Antoine Griezmann, atualmente no Atlético de Madrid, está em negociações com o Orlando City para uma transferência para a Major League Soccer (MLS), disse uma fonte familiarizada com as negociações à AFP na segunda-feira, embora outra fonte próxima ao jogador tenha declarado que não houve um acerto.

Griezmann, de 34 anos, tem sido repetidamente associado a vários clubes da MLS como o destino final de sua carreira. Ele é um fã declarado de outras ligas esportivas americanas, como a NBA e a NFL.

O Orlando City detém os 'direitos de descoberta' de Griezmann na MLS, confirmou a primeira fonte.

Esse mecanismo lhe dá prioridade sobre outros clubes nas negociações com o campeão mundial de 2018, que foram noticiadas pela primeira vez na segunda-feira pelo site The Athletic.

Procurada pela AFP nesta terça-feira (24), uma fonte próxima ao jogador admitiu que "houve negociações" entre as duas partes, "mas nada está finalizado".

O atacante do Atlético de Madrid "está no meio de uma temporada com grandes objetivos", acrescentou a fonte. O time espanhol se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões nesta terça ao golear o belga Club Brugge em casa por 4 a 1 (o jogo de ida terminou empatado em 3 a 3).

A janela de transferências da MLS fica aberta de 26 de janeiro a 26 de março, antes de uma segunda janela entre 13 de julho e 2 de setembro.

Maior artilheiro da história do Atlético de Madrid (210 gols), o atacante renovou seu contrato com o clube em junho passado, até junho de 2027.

Segundo o The Athletic, o Orlando City ainda não iniciou conversas formais com o Atlético de Madrid sobre Griezmann, que não é mais titular absoluto de Diego Simeone, mas marcou 12 gols em 35 jogos nesta temporada.

O Atlético de Madrid ocupa atualmente a quarta posição em LaLiga após 25 rodadas e está 13 pontos atrás do líder Barcelona.

- Time de Kaká e Nani -

'Grizou', que fará 35 anos em março, é uma verdadeira lenda do clube espanhol, onde atuou de 2014 a 2019, antes de se transferir para o Barcelona e retornar, primeiro por empréstimo e, finalmente, em definitivo em 2022.

Peça fundamental na conquista da Liga Europa em 2018, o jogador da cidade de Mâcon esteve perto de conquistar os títulos mais cobiçados pelo Atlético, terminando como vice-campeão da Liga dos Campeões em 2016 e vice do Campeonato Espanhol em 2018 e 2019.

Pela seleção francesa, da qual se aposentou em 2024, marcou 44 gols em 137 jogos e conquistou a Copa do Mundo de 2018 na Rússia.

O Orlando City, por sua vez, estreou na nova temporada da MLS no sábado com uma derrota por 2 a 1 para o New York Red Bulls.

A equipe, comandada pelo técnico colombiano Óscar Pareja desde 2020, terminou a última temporada em nono lugar na Conferência Leste e não se classificou para os playoffs.

Desde que ingressou na MLS em 2015, o Orlando nunca chegou à final do campeonato, apesar de ter atraído jogadores de renome no passado, como o brasileiro Kaká e o português Nani.

Caso sua transferência para Orlando, na Flórida, se concretize, Griezmann viveria a menos de 400 quilômetros de Lionel Messi, seu ex-companheiro de Barcelona e agora a maior estrela da MLS como líder do Inter Miami.

